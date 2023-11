Duda pověřil Morawieckého sestavením vlády, současný premiér zřejmě neuspěje

Duda, blízký spojenec národně-konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS), před volbami naznačoval, že pověří zástupce té strany, která volby vyhraje. Mezi vážné kandidáty na post premiéra Duda zmínil Donalda Tuska a současného premiéra Mateusze Morawieckého z PiS.

Dosud vládnoucí strana PiS sice ve volbách získala nejvíce hlasů, ale ne dost na to, aby měla v parlamentu většinu. Její šance na nalezení koaličního partnera hodnotí politologové jako mizivé.

Příští stabilní polskou vládu tak plánuje sestavit proevropská Občanská koalice, vedená bývalým premiérem a někdejším předsedou Evropské rady Tuskem, společně se středovou Třetí cestou a Novou levicí.

Tato tři uskupení mají většinu v dolní komoře polského parlamentu, Sejmu. Jejich zástupci v posledních týdnech vyzývali prezidenta Dudu, aby jmenoval premiérem toho, kdo má šanci získat důvěru Sejmu.

Celkem se do Sejmu dostalo pět politických uskupení. Právo a spravedlnost, které vládne v Polsku osm let, získalo 35,67 procent hlasů, zatímco Občanská koalice dosáhla 30,46 procent. Třetí cestu podpořilo více než 14,4 procent voličů, a čtvrté místo obsadila Nová levice s 8,55 procenty hlasů. Do parlamentu se také probojovala ultrapravicová Konfederace s 7,14 procenty hlasů.