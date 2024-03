Erdogan poletí do USA, poprvé se s Bidenem setká v Bílém domě

Za předpokladu, že dojde k oficiálnímu potvrzení návštěvy, by šlo o první setkání mezi Erdoganem a Bidenem v Bílém domě.

Podle tureckého představitele se v pátek uskuteční schůzka šéfa turecké tajné služby Ibrahima Kalina se zástupci americké Sněmovny reprezentantů. Jednat budou o plánované návštěvě Erdogana v USA i dalších bilaterálních záležitostech.

Bidenova administrativa v lednu schválila prodej stíhaček F-16 za 23 miliard dolarů Turecku poté, co turecký parlament ratifikoval vstup Švédska do Severoatlantické aliance.

Ankara hlasování o členství Švédska v NATO odkládala přibližně 20 měsíců, což narušilo vztahy s jejími západními spojenci. Turecko totiž dlouhodobě obviňuje Švédsko z přílišné shovívavosti vůči skupinám, které považuje za hrozbu pro svou bezpečnost.

Někteří analytici dodatečně tvrdili, že Turecko pokračovalo v odkládání ratifikace, protože Erdogan nesouhlasil s tím, že USA podporují Izrael v jeho vojenské ofenzivě v Pásmu Gazy.

Z tureckého prezidenta se podle AFP stal jeden z nejtvrdších kritiků vůči izraelskému tažení v palestinské enklávě. Erdogan také přirovnal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k Adolfu Hitlerovi a Spojené státy obvinil z podporování " genocidy " Palestinců.

Útok palestinských komand na jih Izraele si 7. října 2023 vyžádal přibližně 1160 obětí na životech, a to většinou civilistů. Militanti během něj unesli z Izraele i přibližně 250 izraelských a zahraničních rukojmích.

Izrael v reakci na útok militantního hnutí Hamás spustil masivní vojenskou ofenzívu v pásmu Gazy s cílem zničit tyto militanty. Podle údajů tamních úřadů řízených Hamásem při ní dosud přišlo o život už přinejmenším 32.623 obětí, většinou žen a dětí.

K počtu obětí podle Izraele výrazně přispívá skutečnost, že Hamás záměrně umisťuje svou vojenskou infrastrukturu a bojovníky do civilních objektů, jako jsou školy a nemocnice, nebo do jejich blízkosti, čímž palestinské civilisty zneužívá jako lidské štíty. Hamas, který je mnoha zeměmi světa považován za teroristickou organizaci, to popírá.