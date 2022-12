EU schválila další sankce proti Rusku, zasáhnou členy vlády, soudce i propagandu

Evropský blok se po týdenním vyjednávání shodl na nových sankcích v době, kdy podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella začal režim ruského prezidenta Vladimira Putina využívat zimu jako zbraň proti Ukrajincům, které útoky na infrastrukturu záměrně připravují o elektřinu či pitnou vodu.

"Budeme i nadále cílit na ekonomiku a na ty, kteří pomáhají vést tuto brutální válku," uvedl dnes Borrell.

Unijní země nově omezí vývoz chemikálií, nervově paralytických látek, elektroniky a IT komponentů, které by Rusko mohlo využít pro vojenské účely. Zákaz exportu se bude týkat například motorů využívaných v dronech, které Moskva používá k útokům na ukrajinské civilní cíle a energetickou infrastrukturu. Vztahovat se bude i na vývoz do jiných zemí, které Rusku vojenské stroje dodávají, například do Íránu.

Seznam osob a subjektů, kterým unie zmrazila majetek a zakázala cesty na své území, se dnes rozšíří na 1557. Ocitne se na něm 190 lidí a firem, mezi nimi 12 členů vlády, desítka soudců ústavního soudu včetně jeho předsedy či čtyři desítky zákonodárců.

Zakázáno bude vysílání dalších televizních kanálů šířících ruskou propagandu: NTV, Rossija 1, REN TV a Pervyj kanal.

Sankce oficiálně vstoupí v platnost zveřejněním v úředním věstníku EU, což by se mělo stát ještě během dneška.