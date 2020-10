Bary v Bruselu mají být zavřené, majitelé sázejí na kličku

Restrikce v Bruselu vnesly do hry dvě důležitá belgická témata: pivo a surrealismus. Pro mnohé životně důležitá otázka, zda je bar barem, totiž připomíná slavné dílo surrealistického malíře Reného Magritta, který namaloval dýmku společně s nápisem Ceci n'est pas une pipe (Toto není dýmka). Plátno nazvané Zrada obrazů mělo diváky upozornit, že to, nač se dívají, není předmět sám, ale pouze jeho znázornění. Stejnou taktiku nyní volí některé noční podniky, které se snaží úřady přesvědčit, že nejsou bary.

Tak například Aurore Phanariotisová, které patří podnik Le Paon d’Or, nyní argumentuje, že nejde o bar, i když na tabuli svítí nápis "bar lounge". "Bary opravdu musí zavřít, ale bary nejsou místa, kde se podává jídlo," říká majitelka, která má v nabídce jednohubky nebo zákusky. "Vykládám si to tak, abych z toho vyšla dobře. A protože provozuji podnik, kde se podávají malá jídla, tak mám dvě možnosti. Takže teď se neprezentuji jako majitelka baru, ale jako majitelka restaurace," popsala svou taktiku.

Podobně to dělají i ostatní, takže místa známá nabídkou piva rázem v celém Bruselu inzerují hlavně svou gastronomickou nabídku. Vláda se ale pokouší vnést do nařízení řád, a tak v pátek rozhodla, že otevřené podniky musejí u vstupu vylepit úřední povolení potravinářské inspekce; pokud jím nedisponují, budou považovány za bary bez ohledu na to, kolik jídla mají v nabídce.

Provozovatele ale těžko někdo může vinit z toho, že k nařízení přistupují příliš kreativně poté, co řada z nich zažila tříměsíční jarní karanténu, která jejich podnikání uvrhla na hranici krachu. "Už pět našich členů spáchalo sebevraždu," říká šéfka belgické federace majitelů kaváren FedCaf Diane Delenová. V Bruselu je 1600 barů a další nucené zavírání může řadu z nich definitivně položit.

Majitelé barů tvrdí, že za značných nákladů zavedli úplně stejná bezpečnostní a hygienická opatření jako restaurace a že vládní politika je diskriminuje. Vláda ale tvrdí, že bary jsou pro šíření koronaviru mnohem rizikovější. "Víme, že tam jsou často ohniska viru. Samozřejmě ne ve všech barech, ale v příliš mnoha z nich bohužel ano," řekl ministr zdravotnictví Frank Vandenbroucke. Při interpelacích ve sněmovně ale připustil, že důkazy pro takové tvrzení nemá. "Existuje vědecký důkaz? Milí kolegové, tady vás zřejmě zklamu. Věda je nejistá a data by mohla být průkaznější," řekl.

Taková vyjádření Delenovou rozčilují. "Je to neskutečný podvod. Žádný vědecký důkaz prostě neexistuje," myslí si. Vandenbroucke je ale toho názoru, že situace je kritická a vyžaduje drastická opatření.

Belgie, kde žije 11,5 milionu obyvatel, má jedno z nejvyšších čísel pokud jde o celkový počet úmrtí na covid-19 na hlavu poté, co země zaznamenala přes 10.000 obětí. Sám Brusel pak je zase na špičce co do počtu nakažených.

"Rozhodnutí vlády je naprosto neužitečné, protože lidi přiměje jedině k tomu, že se budou mnohem víc potkávat v restauracích nebo na soukromých akcích," tvrdí majitel čtyř bruselských barů Hubert Blanquet. Podle něj se majitelé ze všech sil snažili hrát podle pravidel, a dosáhli jedině toho, že si teď na ně všichni ukazují prstem "jako na zlobivé děti".