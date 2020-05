Bavorsko zaručí koronavirový test lidem se symptomy do 24 hodin

Podle bavorské televizní a rozhlasové společnosti BR bude testování hrazeno ze spolkových prostředků a ze zdravotního pojištění.

Na vypracování testu je u lidí se symptomy vyhrazeno dalších 24 hodin, takže podle Södera bude nejpozději do 48 hodin jasné, zda byli nakaženi. Lidé bez symptomů budou mít zaručeno otestování do 48 hodin s tím, že výsledek dostanou do týdne.

V Německu s 83 miliony obyvatel se podle Institutu Roberta Kocha potvrdil covid-19 u 179.000 osob, z nichž 8302 komplikacím souvisejícím s nákazou podlehlo. Na Bavorsko, kde žije 13 milionů obyvatel, připadá čtvrtina případů, konkrétně podle RKI 46.456 infikovaných a 2401 obětí.