Britové budou odkázáni na konzervy? Divoký brexit zasadí ránu potravinářství

"Velký problém má (britský) potravinářský průmysl, zvláště pokud jde o produkty jako ovoce, zeleninu, čerstvé mléko nebo čerstvé maso, které se po pár dnech zkazí. Protože Britové takové potraviny převážně dovážejí, mohly by po brexitu bez dohody široké části země být nedostatečně zásobené," míní logistický expert.

Britové by podle něj sice po 31. říjnu, na kdy je jejich vystoupení z Evropské unie plánováno, nehladověli, ale museli by se připravit na změnu jídelníčku, v němž by se objevilo více konzerv a hluboce zmrazeného zboží.

Firmy se už měsíce na možnost brexitu bez dohody připravují. Jako příklad Kille uvedl řetězec rychlého občerstvení s pizzou Domino's, který v očekávání problémů se zásobováním výrazně zvýšil své rezervy rajčatové omáčky, mrazeného kuřecího masa, tuňáka, ananasu i dalších tradičních příloh.

Společnost, která do opatření investovala už přes 7,6 milionu eur (197 milionů korun), očekává, že problémy na hranicích související se znovuzavedením kontrol nepůjde rychle odstranit a potrvají nejméně do příštího roku. To předpokládá i Kille, podle něhož se zákazníci v Británii i v zemích Evropské unie musí v důsledku toho připravit také na zdražení některých produktů.

Vedle potravinářství očekává Kille vážné problémy v případě brexitu bez dohody mimo jiné v automobilovém a chemickém průmyslu.