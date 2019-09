Britským poslancům končí prázdniny, začne skutečná bitva o brexit

Předseda vlády Boris Johnson ale trvá na tom, že Británie evropský blok opustí 31. října, ať už s dohodou, nebo bez ní. Z tábora jeho kritiků zaznívá, že po tomto týdnu už se nemusí naskytnout příležitost, jak do vládního plánu zasáhnout.

Střet mezi Johnsonovým kabinetem a zákonodárci byl dlouho očekávaný a první výstřel podle médií padl minulý týden, když královna Alžběta II. na doporučení vlády nařídila několikatýdenní přerušení práce parlamentu před termínem brexitu. Tento vývoj donutil premiérovy odpůrce soustředit své snahy na nejbližší dny, po zahájení nové schůze v polovině října už pro ně může být příliš pozdě. "Podivná válka skončila. Teď začne skutečná bitva o brexit," shrnul dění web Politico.

Pro vystoupení z Evropské unie se Britové poměrem 52 ku 48 rozhodli v referendu v červnu 2016, politici se však stále nemohou na podobě tohoto odchodu dohodnout. Minulá britská vláda sice dojednala se zbytkem unie "rozvodovou" dohodu, tu však třikrát britští poslanci odmítli a brexit byl na jaře odložen. Podle Johnsona připravená dohoda nemůže parlamentem projít, premiér proto požaduje od Bruselu úpravu podmínek. Pokud jednání ztroskotají, nebo pokud výsledná dohoda opět u poslanců narazí, slibuje Británii vyvést na konci října z unie bez dojednaných podmínek.

Hrozba tohoto krajního scénáře zmobilizovala v dolní komoře parlamentu nevšední koalici opozičních stran a řady prominentních konzervativců, včetně členů předchozí vlády. Odpůrci brexitu bez dohody mají podle všeho v Dolní sněmovně mírnou většinu, jejich úspěch ale zdaleka není zaručen, a to zejména kvůli časové tísni. Práce parlamentu by mohla být přerušena už příští pondělí, přičemž jakýkoli nedokončený legislativní projekt v takovém případě automaticky zanikne.

Podrobnosti plánu nově vzniklé koalice nejsou známé, Labouristická strana slíbila, že je zveřejní v úterý. Podle britských médií je nejpravděpodobnější, že se opozice pokusí návrh zákona proti brexitu bez dohody protlačit na středeční program parlamentu skrze mimořádnou debatu.

I kdyby podporovatelé této snahy v následujících dnech uspěli, nemuselo by jejich vítězství být definitivní. Johnson by podle komentátorů využil jakékoli mezery, kterou by případný zákon obsahoval, spekuluje se dokonce o tom, že by jej mohl zcela ignorovat.

Vláda své oponenty obviňuje z podkopávání britské pozice při vyjednávaní se zbytkem EU a ze snahy brexit zastavit. Některá média tvrdí, že Johnson chce získat upravenou brexitovou dohodu na summitu Evropské rady 17. a 18. října a dokument následně předložit poslancům s jasnou volbou: hlasujte pro, jinak nastane brexit bez dohody. Kompromis mezi Londýnem a zbytkem EU se ale zatím nerýsuje a sám Johnson podle listu The Sunday Times minulý týden v rozhovoru s ministry uznal: "Máme slušnou šanci, že dohodu dostaneme, a slušnou šanci, že ji nedostaneme."

Spekuluje se však i o tom, že skutečným Johnsonovým plánem je vyvolat co nejdříve předčasné volby a že premiér pouze čeká na záminku. Tou by mohlo být právě schválení zákona, který by jej nutil ke změně brexitové strategie. V Dolní sněmovně panuje podle mnohých komentátorů neudržitelná situace, neboť konzervativci mají se svými spojenci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) nejtěsnější možnou většinu.

Novináři se shodují, že britskou politiku čeká několik mimořádně bouřlivých dní. Ani poté ale nemusí být o podobě a načasování brexitu rozhodnuto.