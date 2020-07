CDU zvažuje, že zavede povinné kvóty pro zastoupení žen

"Chceme zvýšit podíl ženských zástupkyň v úřadech a vykonavatelek mandátů až k paritě," stojí podle serveru tagesschau.de v návrhu, který má podporu stranické šéfky Annegret Krampové-Karrenbauerové i kancléřky Angely Merkelové.

Obě se proti kvótám pro ženy, které jsou například u vládní sociální demokracie (SPD) nebo opozičních Zelených zcela běžnou záležitostí, dříve stavěly. Nyní ale Krampová-Karrenbauerová situaci žen v CDU hodnotí jako neuspokojivou. Sice se uvnitř dlouho vládnoucí strany ženy dostaly do nejvyšších úřadů, tak jako šéfka vlády Merkelová, nadále je jich ale málo ve Spolkovém sněmu i zemských parlamentech, míní.

Merkelová se zase opakovaně nechala slyšet, že by ženy a muži měli mít ve všech oblastech lidské činnosti stejné zastoupení. Není podle ní dobré, že jsou podreprezentovány například v politice, hospodářství nebo kultuře.

O návrhu, který by dnes mohla schválit příslušná stranická komise, by se mělo hlasovat na prosincovém sjezdu. Výsledky hlasování, které by mohlo vést například k 50procentnímu zastoupení žen na kandidátkách CDU, se ale podle pozorovatelů dají jen těžko předvídat. V konzervativní straně je totiž nadále velká část politiků, která s takovým krokem nesouhlasí.