Covid-19 narušil chod europarlamentu, předseda Sassoli je preventivně v karanténě

Italská vláda se rozhodla vyhlásit v poválečné historii nevídané opatření poté, co se počet lidí nakažených v zemi přiblížil deseti tisícům a mrtvých pěti stovkám. Obyvatelé šedesátimilionové země mají podle vlády preventivně zůstat doma s výjimkou nutných případů.

#COVID19 obliges us to be responsible and cautious. Following the latest measures in Italy, I will fulfil my role as President from my home in Brussels, as a precautionary measure, in line with the 14 days indicated by the @Europarl_EN health protocol https://t.co/9YIntFZamx pic.twitter.com/6TFyW2op1p