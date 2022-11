Dánové volili poslance, podle průzkumu nemá ani jeden blok většinu

Veřejnoprávní stanice DR uvedla, že sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové a další členové levicového bloku mají šanci ve 179členném parlamentu (Folketingu) obsadit 85 křesel. Pravicový blok v čele s liberální stranou Venstre by mohl získat 73 mandátů, 17 křesel pak Rasmussenovi centristé. Čtyři mandáty připadají zástupcům Grónska a Faerských ostrovů.

Agentura Reuters píše, že tyto výsledky by poprvé po více než čtyřech desítkách let mohly vést ke vzniku vlády napříč tradičním levo-pravým rozdělením, což by znamenalo významnou změnu v dánské politice.

Premiérka Frederiksenová stojí od roku 2019 v čele menšinové sociálnědemokratické vlády, která se v parlamentu většinou spoléhá na podporu levicově orientovaných stran, ale třeba v otázkách přísné migrační politiky i na hlasy pravice. Po dnešních volbách by podle agentury DPA tato 44letá politička chtěla sestavit vládu, v níž budou zástupci obou hlavních táborů.

Frederiksenová předčasné volby ohlásila v říjnu pod tlakem jedné ze stran podporujících vládu. Premiérka byla oceňována za to, jak se jí podařilo provést zemi pandemií covidu-19, její kabinet se ale stal terčem kritiky kvůli kontroverznímu rozhodnutí z roku 2020 vybít kvůli obavám z nové mutace koronaviru všech až 17 milionů norků, chovaných v této severské zemi na kožešinu.