Do EU míří tisíce uprchlíků měsíčně, ukazuje nová statistika Frontex

Vyplývá to z údajů evropské pohraniční agentury Frontex, podle nichž se letos v lednu pokusilo přes balkánské země nelegálně dostat na území Evropské unie více než 5000 lidí. Jen za poslední týden se jejich počet v reakci na rozhodnutí Ankary výrazně znásobil.

Po moři se v lednu pokusilo dostat do Řecka 3382 lidí, zatímco přes pevninské hranice jich do balkánských zemí mířilo 2035. Většinou to byli uprchlíci ze Sýrie či Afghánistánu.

- Greece border is an EU border #solidarity

- Compassion for migrants lured with false promises

- @Frontex preparing rapid intervention with specialist staff and equipment

👉 More remarks from @vonderleyen : https://t.co/1gWGohy3Hq pic.twitter.com/Sd5M4epsgN — EUHomeAffairs (@EUHomeAffairs) March 4, 2020

Lednové údaje se výrazně neliší od čísel z posledních let, kdy Frontex ročně registroval ve východním Středomoří několik desítek tisíc migrantů mířících do Evropy. Je to však až desetkrát méně než v roce 2015 v době vrcholící migrační vlny, kdy tuto cestu zvolilo přes 800.000 lidí. Jejich počty začaly klesat o rok později po podpisu migrační dohody mezi EU a Tureckem.

Podle lednových statistik zůstával na úrovni z posledních let i počet lidí na dalších dvou hlavních migračních cestách. Zatímco před centrální Středomoří a Itálii chtělo do Evropy 1467 migrantů převážně z afrických zemí či Bangladéše, západnější španělskou trasu zvolilo 1138 lidí pocházejících zejména z Alžírska a Maroka.