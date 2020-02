Do polské školy přišel kvůli koronaviru místo stovek dětí jediný žák

"Do školy a školky chodí 700 dětí. Dnes přišlo jediné, školou povinné. Znamená to, že mé rozhodnutí (o zavření školy a školky) je správné," prohlásil starosta Janusz Pierzyna. Nicméně dorazili všichni pedagogové.

Učitelka se z Říma vrátila v neděli, v pondělí ještě učila a večer zašla do nemocnice, kde se ji rozhodli poslal na testy, zda se nenakazila koronavirem.

Podle starosty byla učitelka nachlazená již před víkendovou cestou do Říma, přesto se ale v pondělí vrátila do školy a těžko odhadovat, s kolika lidmi byla v kontaktu. "V úterý nepřišla do práce. Nesdělila vedení, že nebude, ani proč. Vedení se to dozvědělo až od učitelčiných kolegyň," dodal na objasněnou, proč škola ještě v úterý normálně fungovala.

Uzavření školy a školky má podle starosty vést k tomu, že zůstanou izolovány osoby, které přišly do styku s nachlazenou učitelkou. "Jde o bezpečí, a to i psychické. Jako rodič bych dítě do takové školy neposlal," prohlásil.