Dohoda EU-Británie dostane výjimku. Může platit od 1. ledna 2021, EP ji schválí později

Členské státy musejí formálně stvrdit dohodu písemnou cestou, což podle mluvčího učiní do úterního odpoledne. Pak už na unijní straně nebude nic bránit jejímu vstupu v platnost. Britský parlament bude smlouvu schvalovat ve středu.

"Velvyslanci zemí EU jednomyslně schválili předběžné provádění úmluvy o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím od 1. ledna 2021," uvedl na twitteru mluvčí Sebastian Fischer po zhruba půlhodinové schůzce diplomatů členských zemí.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.



👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0