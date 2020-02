"To, co se odehrálo v zemském sněmu v Erfurtu, je akt bezpříkladné politické nezodpovědnosti," píše deník Westfalen-Blatt k volbě svobodného demokrata Thomase Kemmericha durynským ministerským předsedou hlasy jeho FDP, Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a právě AfD. "Politická kultura naší země dostala brutální ránu pod pás, která bude ještě dlouho cítit," míní.

🇩🇪 Black Day for Germany!#ThomasKemmerich, a politician from the economically liberal Free Democratic Party (#FDP), was elected as state premier after legislators from the far-right #AfD gave him their backing.https://t.co/u1HDZO8wUq