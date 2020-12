EMA rozhodne o vakcíně Pfizer/BioNTech už v pondělí

Pokud EMA příští pondělí doporučí vakcínu americké firmy Pfizer a jejího německého partnera BioNTech k podmínečné registraci na unijním trhu, bude třeba ještě souhlas Evropské komise. Ta by jej podle očekávání mohla udělit během několika dnů.

Očkovat by se tak mohlo začít v nouzovém režimu ještě před koncem tohoto roku. Původně plánovala EMA vydat posudek až 29. prosince.

EMA zdůraznila, že navzdory dřívějšímu termínu při posuzování vakcíny dodržuje všechny přísné bezpečnostní standardy.

The European Medicines Agency has a solid track record in keeping Europe safe.



The @EMA_News constantly monitors the safety of all medicines and has mobilised extra resources to monitor COVID-19 vaccines more rapidly and on a bigger scale.#SafeVaccines #VaccinesWork pic.twitter.com/XVN32z6DoN