EU chce nařídit všem výrobcům jednotnou nabíječku

Europoslanci nyní v debatě kritizovali Evropskou komisi za nečinnost. "Komise nekoná. Komise se bojí," uvedla například česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), podle které se unijní exekutiva bojí velkých nadnárodních firem.

"Dobrovolný přístup nepřinesl požadovaný výsledek," řekla v debatě další česká europoslankyně Dita Charanzová (za ANO). Podle ní by mimo jiné pomohlo, kdyby se elektronické přístroje a nabíječky prodávaly odděleně. "Nechceme čekat dalších deset let," vzkázala komisi europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Podle ní by byla jednotná nabíječka důkazem, že EK myslí vážně své plány na "zelené inovace".

Místopředseda EK Maroš Šefčovič přiznal, že dosavadní přístup na základě dobrovolnosti nefungoval, jak komise očekávala. Společnosti vyrábějící elektroniku znovu vyzval, aby jednotnou nabíječku zavedly samy. "Jinak budeme muset uvažovat o legislativním řešení," dodal.

Jednotnou nabíječku by podle europoslanců měli výrobci prodávat pro mobilní telefony, tablety, čtečky i další přístroje. Podle nich by to nejen ulehčilo život Evropanům a snížilo jejich výdaje při nákupu elektronických zařízení, ale pomohlo by to i při ochraně životního prostředí. Funkční nabíječky při koupi nového přístroje totiž často zbytečně končí v odpadu. Podle europarlamentu ročně v EU staré nabíječky vytvoří kolem 51.000 tun elektroodpadu.

Už v roce 2014 europoslanci schválili směrnici, podle které se měly jednotné nabíječky prodávat za tři roky, tedy od roku 2017.