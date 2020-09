EU chce v zájmu klimatických cílů zpoplatnit další emise

Uvedl to dnes místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který představil podrobnosti plánu na omezení emisí skleníkových plynů do deseti let o nejméně 55 procent proti hodnotám z roku 1990.

Vládní politici některých států včetně Česka jsou k tomuto cíli skeptičtí, podle Timmermanse však je jeho dosažení pro všechny země reálné.

Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová ve středu oznámila, že z dosud plánovaného čtyřicetiprocentního omezení chce komise závazek zvednout na nejméně 55 procent. Zatímco velká část zemí západní či severní Evropy s ním nemá zásadní problém, některé státy východního křídla unie dávají najevo výhrady.

Komise dnes zveřejnila analýzu dopadu přísnějších limitů a podle Timmermanse je jejich splnění v možnostech všech států.

"Emise neklesají dostatečně rychle a devastující následky vidíme každý den," řekl dnes novinářům Timmermans s odkazem na časté extrémní výkyvy počasí.

Ke splnění 55procentího cíle může podle něj EU pomoci mimo jiné rozšíření systému, kterým si znečišťovatelé mohou koupit právo na vypuštění určitého množství zplodin. Povolenky by se nově mohly vztahovat na silniční dopravu či větší část vytápění budov. Jejich systém by měl zahrnout rovněž lodní dopravu. K čistšímu ovzduší by podle Timmermanse mělo přispět také zpřísnění požadavků na energetickou účinnost produktů či strojů.

Komise do června příštího roku předloží sérii návrhů, které by měly zajistit převedení těchto plánů do praxe.

Konečné slovo ve schvalování limitů budou mít členské státy a Evropský parlament.