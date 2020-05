EU je znepokojena bezpečnostním zákonem pro Hongkong. Uvalí na Čínu sankce?

Čínský parlament ve čtvrtek na svém plenárním zasedání podle očekávání schválil přijetí kontroverzního nového bezpečnostního zákona pro autonomní Hongkong. Návrh bude nyní předán stálému výboru, který je vrcholným orgánem čínského parlamentu, k rozpracování podrobností jednotlivých článků. Definitivně by měl být zákon hotov v září.

Nová právní norma má umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Bezpečnostní orgány Pekingu budou moci na základě normy zřídit v Hongkongu úřady, které budou dohlížet na národní bezpečnost.

Kritické reakce se ihned ozvaly ze Spojených států a dalších zemí, které považují zákon za omezení autonomie Hongkongu, k jejímuž zachování se Čína zavázala ve smlouvě s Británií.

"Toto rozhodnutí dále zpochybňuje vůli Číny dodržovat své mezinárodní závazky," prohlásil po videokonferenci ministrů zahraničí Borrell. Zákon podle něho hrozí "vážným narušením principu jedna země, dva systémy", který zaručuje Hongkongu značnou míru samostatnosti.

