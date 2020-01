EU si posvítí na Británii po brexitu: Systém kontrol, ve hře jsou i sankce

Británie téměř s jistotou opustí EU příští pátek a obě strany chtějí co nejdříve poté zahájit klíčová jednání o budoucích vztazích.

Z Bruselu a Londýna se však zatím ozývají velmi rozdílná slova o tom, jak by měly vypadat dohody upravující budoucí vztahy. Zatímco unijní exekutiva hovoří o co nejtěsnějších obchodních vazbách podmíněných dodržováním pravidel spojených s jednotným trhem, britská vláda vyhlašuje, že se nechce některými pravidly vázat a stojí spíše o velmi volnou dohodu.

Britské firmy naproti tomu dávají najevo, že by chtěly co nejširší přístup na jednotný unijní trh, kam míří téměř polovina britského exportu. Standardy, jejichž dodržováním Brusel takto privilegovaný přístup podmiňuje, se týkají zejména oblastí boje s klimatickými změnami, ochrany práv zaměstnanců, daní či pravidel státní pomoci.

Komise přišla v pondělí s návrhem, jak případné porušování pravidel vynutit. Spory by měl řešit nově ustavený společný výbor, který má zprostředkovat jednání mezi oběma stranami. Pokud by nedokázaly dospět ke shodě, případ by se přesunul k arbitrážní komisi. Ta by jej buď předala Soudnímu dvoru Evropské unie, pokud by se přímo týkal práva EU, nebo by v některých případech rozhodovala spory sama.

Pokud by dospěla k závěru, že Británie či některá unijní země podmínky dohody porušuje, stanovila by „opodstatněnou dobu“ na nápravu. Poté by komise rozhodla o výši jednorázové pokuty. Pokud by byla pravidla porušována i nadále, měla by poškozená strana právo od části smlouvy odstoupit.

Podle některých unijních diplomatů však může být obtížné přesvědčit britskou vládu, aby na zavedení tohoto kontrolního systému přistoupila. Představitelé EK naproti tomu podotýkají, že je částečně definován již v politické deklaraci o budoucích vztazích, na níž se obě strany shodly loni.

Pokud tento týden britský a příští týden Evropský parlament podle očekávání schválí brexitovou dohodu, budou mít obě strany čas do konce roku, do kdy má trvat po brexitu následující přechodné období, vyjednat smlouvy o obchodních a dalších vztazích. Pokud by se dohody nepodařilo uzavřít a Británie by nepožádala o prodloužení přechodné doby, začaly by obě strany od ledna 2021 obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace.