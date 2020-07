Evropská komise podepsala smlouvu na první dodávku léku remdesivir

Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu; podle letošních studií ale preparát pomáhá i při zotavování z nemoci covid-19.

We leave no stone unturned in our efforts to secure safe and efficient treatments.



Yesterday we signed a contract with @GileadSciences to secure EU access to Remdesivir - the first treatment authorised against #coronavirus. 🇪🇺#StrongerTogether @SKyriakidesEU