Evropská léková agentura (EMA) už v červnu po zrychleném hodnocení přínosů a rizik doporučila, aby byl přípravek podmínečně k léčbě schválen. Lék má být podáván pacientům starším 12 let se zápalem plic, kteří potřebují dodatečné dávky kyslíku. Proti covidu-19 zatím neexistuje žádný oficiálně schválený lék ani vakcína.

We have authorised the first medicine, Remdesivir, to treat #coronavirus at EU level.



This conditional marketing authorisation comes less than a month after the application was submitted, supported by @EMA_News and EU countries.



More: https://t.co/PW7P76VzXN