Finsko uvažuje, že většině Rusů zakáže vstup do země

Šéfka finské vlády se pro výrazné omezení přeshraničního provozu na rusko-finské hranici vyslovila poté, co se zintenzivnil proud Rusů do severské země kvůli nařízené částečné mobilizaci v Rusku. Finské pozemní hraniční přechody jsou pro Rusy jedněmi z mála vstupních bodů do Evropské unie. Mnoho evropských zemí včetně České republiky totiž před Rusy prakticky uzavřelo své fyzické hranice i vzdušný prostor kvůli invazi na Ukrajinu.

Marinová dnes řekla, že její vláda vyhodnocuje rizika, která představují jednotlivci cestující přes Finsko, a přemýšlí o způsobech, jak Rusům výrazně omezit možnosti tranzitu.

"Vůle vlády je velmi jasná, domníváme se, že ruská turistika musí být zastavena, stejně jako tranzit přes Finsko," řekla Marinová novinářům. "Myslím, že situace musí být přehodnocena po včerejší zprávě," dodala Marinová s odkazem na částečnou mobilizaci, kterou ve středu vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.