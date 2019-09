Thunbergová ocenění získala za to, že "inspirovala a zesílila požadavky naléhavého řešení klimatických změn ze strany politiků v souladu s vědeckými fakty", napsala v prohlášení nadace, která ceny uděluje. Podle nadace Thunbergová ukázala, že každý člověk má moc změnit svět.

Šestnáctiletá Thunbergová začala před rokem každý pátek demonstrovat před švédským parlamentem, aby přiměla politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí. Inspirovala tím celosvětovou studentskou kampaň, k níž se přidaly miliony mladých lidí po celém světě. V pondělí Thunbergová vystoupila na klimatickém summitu OSN v New Yorku, kde v emotivním projevu kritizovala světové politické vůdce za jejich nečinnost, pokud jde o boj se změnami klimatu.

"Pokaždé, když dostanu nějakou cenu, si uvědomuji, že vítězem nejsem já. Jsem součástí globálního hnutí školáků, mladých lidí a dospělých všech věkových skupin, kteří se rozhodli jednat na obranu naší planety," napsala Thunbergová v prohlášení zveřejněném nadací Right Livelihood. "Je to velké uznání pro Pátky pro budoucnost a klimatické stávky," dodala.

