Stranické grémium podle APA potvrdilo rozhodnutí stranického soudu, který dnes o případu 50letého politika také jednal. Šéf vídeňské organizace FPÖ Dominik Nepp řekl, že rozhodnutí bylo přijato jednomyslně.

Strachemu už počátkem října Hofer členství v FPÖ pozastavil kvůli skandálu kolem videa z Ibizy a především kvůli podezření ze zpronevěry stranických peněz, které Heinz-Christian Strache popírá. Rozhodování o jeho konečném vyloučení se pak táhlo ještě týdny.

"Pro nás je to vysvobození, protože tím se pro nás Ibiza stává historií, a my se můžeme dívat do budoucnosti," řekl dnes Hofer.

Podle pozorovatelů by ale Strache mohl brzy slavit politický comeback pod vlajkou nové strany, jejíž zárodek byl ohlášen ve čtvrtek.

Novou politickou skupinu s názvem Die Allianz für Österreich (Aliance pro Rakousko; DAÖ) založili vídeňští zastupitelé Karl Baron, Klaus Handler a Dietrich Kops a vyjádřili naději, že Strache se k nim připojí a povede nové uskupení do regionálních vídeňských voleb příští rok na podzim.

Právě skandály bývalého předsedy přitom v květnu vedly k rozpadu vládní koalice, jejíž byla FPÖ součástí, a k desetiprocentnímu oslabení strany v zářijových předčasných volbách. V nich zvítězila přesvědčivě lidová strana (ÖVP) exkancléře Sebastiana Kurze, který nyní vyjednává o nové vládě se zelenými.

Politickou scénou otřáslo zejména video, na němž je Strache zachycen ve vile na Ibize při korupčním jednání před parlamentními volbami v roce 2017.

Nynější vývoj podle pozorovatelů připomíná rok 2005, kdy se dlouhodobý předseda FPÖ a korutanský hejtman Jörg Haider se stranou také rozešel a založil si Svaz pro budoucnost Rakouska (BZÖ). Haider zahynul v roce 2008, ve svých 58 letech, při automobilové nehodě.