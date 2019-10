Karel Gott byl velikánem pro Čechy i Slováky, míní ministryně

Karel Gott zemřel v úterý ve věku 80 let. "Kultura nezná hranic. Co se týče vzpomínky na Maestra, platí to dvojnásobně. Moje generace vyrůstala na jeho písních pro děti. Doprovázel nás středním věkem. I když fyzické tělo odešlo, jeho duše zůstane v jeho písních a v nádherném hlase," uvedla Laššáková. Ministryně řekla, že se plánuje zúčastnit posledního rozloučení s Gottem a účast na této smuteční akci považuje za velkou čest.

Kondolenční kniha v budově české ambasády v centru slovenské metropole bude pro veřejnost k dispozici v pátek i v pondělí, a to vždy po několik hodin dopoledne i odpoledne.

"V momentě, kdy bude tato kniha uzavřena, její obsah se zabalí a předá se rodině. Toto je věc, kterou dostává rodina jako vyjádření soustrasti," vysvětlil novinářům český velvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý.

Už ve středu u vchodu do budovy velvyslanectví lidé na počest Gotta zapalovali svíčky a pokládali květiny. Gott za své dlouhé zpěvácké kariéry často vystupoval i na Slovensku, kde v roce 1966 vyhrál první ročník Bratislavské lyry s písní Mám rozprávkový dom, kterou zpíval slovensky.

Soustrast nad úmrtním Gotta vyjádřili také další vrcholní politici Slovenska. O úmrtí zpěváka obsáhle informovala slovenská média, která Gotta označila například za československého popového krále.