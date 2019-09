Konzervativci jsou stále ve vedení, ukazuje nejnovější průzkum

Průzkum veřejného mínění přichází v době, kdy je možné, že se na britských ostrovech budou konat předčasné všeobecné volby. Důvodem jejich vypsání by bylo především prolomení brexitového patu, situace, která Spojené království svírá už od letošního března, kdy měla země původně vystoupit z Evropské unie. Brexit byl však odložen na konec října. Ani toto časové prodloužení článku 50 Lisabonské smlouvy se nezdá být dostatečně dlouhé pro to, aby se britská a unijní strana dohodly na potřebných podmínkách pro britský odchod z evropského bloku.

Průzkum ukázal, že by dle aktuálního rozpoložení ve společnosti aktuálně vládnoucí konzervativci získali okolo 37 procent hlasů, zatímco labouristům by připadlo pouhých 22 procent. Výsledek se může zdát až překvapivý, především z důvodu kritiky premiéra Johnsona a jeho snahám o suspendování britského parlamentu za účelem protlačení tzv. odchodu Británie z EU bez dohody. K případu by se měl v nadcházejícím týdnu vyjádřit britský nejvyšší správní soud.

Johnson si za odchodem Spojeného království z EU k 31. říjnu stále stojí a ani zákon, který v minulém týdnu schválil britský parlament, na jehož základě by měl Johnson požádat lídry EU o více času na dosažení „rozvodové dohody“, se pro něj nezdá být svazujícím. Johnson prohlásil, že by byl „raději mrtvý v příkopu“, než aby žádal unijní představitele o další odložení brexitu.

Opoziční strany, v čele s labouristy Jeremyho Corbyna, však premiéra žádají o odsunutí brexitu a vypsání všeobecných voleb, které by ukázaly, co země v otázce brexitu opravdu žádá.