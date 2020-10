Koronavirus: Německo označilo za rizikové 11 regionů, včetně celé Belgie

Mezi další regiony, kde podle Německa hrozí zvýšené riziko nákazy koronavirem, patří části Estonska, Irska, Litvy, Rumunska, Slovinska, Maďarska či Chorvatska.

Na seznam se dostanou ty regiony, které po dobu sedmi dní registrují více než 50 infekcí na 100.000 obyvatel. Zařazení na seznam většinou následuje varování před cestováním do těchto regionů, které vydává německé ministerstvo zahraničí, píše agentura Reuters.

Z rizikové oblasti je pro vstup do Německa požadován negativní test, který není starší než 48 hodin. Pokud ho člověk nemá, musí nastoupit do karantény a rozboru se podrobit nejdéle do 72 hodin.

Po aktualizaci seznamu Německo za rizikové částečně považuje 17 z 27 zemí Evropské unie. Česko, Belgie, Španělsko a Lucembursko jsou na něj zařazeny s celým územím.

V Německu přibylo dalších 2503 lidí infikovaných koronavirem, vyplývá ze statistik RKI. Celkový počet nakažených v zemi od počátku epidemie tím vystoupal na 291.722, z čehož jich 9500 zemřelo; bezmála 258.000 lidí se uzdravilo.

Nová denní bilance nakažených se blíží té sobotní, kdy Německo evidovalo 2507 nových případů, což bylo zatím nejvíce od dubna. Na přelomu března a dubna překračovaly denní nárůsty v Německu i šestitisícovou hranici.

Za uplynulý den s covidem-19 v zemi, která má asi 83 milionů obyvatel, zemřelo 12 pacientů a okolo 1800 se jich vyléčilo, uvádí RKI. O den dříve institut hlásil 1798 nakažených a 17 úmrtí.