Koronavirus ochromil slovenský parlament. Infikováno je několik poslanců včetně Kotleby

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vedení slovenské sněmovny po potvrzení koronaviru u několika poslanců přerušilo stávající schůzi Národní rady do příštího týdne. Kvůli infikovaným poslancům a jejich kolegům, kteří nastoupili do karantény, by se jednání parlamentu patrně nemohl zúčastnit potřebný počet zákonodárců. Přerušení schůze do 3. listopadu dnes oznámil místopředseda sněmovny Gábor Grendel.