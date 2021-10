Lékař v Bavorsku je podezřelý, že podváděl s potvrzeními o očkování

Minulý týden ordinaci i byt lékaře z okresu Donau-Ries prohledala policie a zabavila důkazní materiál. Mezi lidmi se podle DPA už delší dobu mluvilo o pochybných praktikách při očkování v jeho ordinaci a od srpna o tom už informace od anonymních oznamovatelů dostávala policie.

Zatím není jasné, co přesně se v ordinaci dělo. Je možné, že pacienti nevědomky místo očkovací látky dostávali jen injekci se solným roztokem. Podobný případ se stal už dříve v očkovacím centru ve spolkové zemi Dolní Sasko, kde solný roztok pacientům aplikovala jedna ze zdravotních sester. Asi 10.000 lidí bylo kvůli tomu nutné znovu naočkovat skutečnou účinnou látkou.

Dosavadní vyšetřování bavorského případu také ukázalo, že ke zmíněnému praktikovi zřejmě cíleně chodili lidé odmítající očkování, aby získali certifikát o vakcinaci. Sám lékař se zatím k obviněním nevyjádřil, svoji ordinaci ale zavřel. Pokud by tak neudělal sám, nařídily by mu to úřady. Má zákaz výkonu lékařského povolání. Policie zatím vyšetřuje jen tohoto muže, zda se začne zabývat i pacienty, kteří si chodili pro falešná osvědčení o vakcinaci, není zatím jasné.

Zdravotníci v pondělí začali s testy, zda pacienti, kteří u tohoto lékaři vakcínu proti covidu-19 dostali, skutečně mají proti tomuto onemocnění protilátky.