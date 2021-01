Léková agentura EU doporučila registraci vakcíny AstraZeneky

Aby mohly unijní země začít po vakcínách firem Pfizer/BioNTech a Moderna používat i třetí očkovací látku, musí doporučení schválit Evropská komise. V minulých případech rozhodla se souhlasem členských států během několika hodin.

EU se ovšem v současnosti s firmou dohaduje, jaké množství dávek dodá členským zemím v prvním čtvrtletí. Zatímco unie trvá na původně dojednaných 80 milionech dávek, AstraZeneca hodlá s odkazem na výrobní potíže poskytnout necelou polovinu.

"Toto třetí souhlasné stanovisko dále rozšiřuje arzenál vakcín dostupných pro členské státy EU a EEA (Evropského hospodářského prostoru), s nímž mohou bojovat proti pandemii a ochránit své obyvatele," komentovala doporučení šéfka agentury Emer Cookeová.

V minulých dnech se v německých médiích objevily informace o tom, že vakcína britsko-švédského výrobce není účinná pro lidi starší 65 let. Německá očkovací komise poté ve čtvrtek doporučila, aby se látka podávala jen lidem do 64 let. EMA dnes konstatovala, že většina testů na přibližně 24 tisíc lidech zahrnovala dobrovolníky ve věku do 55 let. "Zatím není dostatek výsledků u starších účastníků (nad 55 let), aby poskytly údaj o tom, jak dobře vakcína funguje u této věkové skupiny," uvedla agentura.