Leyenová hájí rychlost očkování v EU, odsoudila postup rychlejší Británie

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock dnes podle agentury Reuters oznámil, že Británie jedná s farmaceutickými společnostmi, aby si zajistila přední místo v pomyslné frontě na očkovací preparáty účinné proti nově zaznamenaným variantám koronaviru.

"Některé země začaly očkovat chvíli před Evropou (Evropskou unií), to je pravda. Ale uchýlily se k tomu, že schvalovacími procedurami pro nouzové nasazení vakcíny prošly za 24 hodin. Komise a členské státy se shodly, že nebudou dělat kompromisy, pokud jde o požadavek účinnosti a bezpečnosti kladený na schválení vakcín," prohlásila von der Leynová v reakci na otázku, v níž Le Monde vyzdvihl rychlost očkování v Británii. "Evropa začala později, ale bylo to správné rozhodnutí," zdůraznila šéfka Komise.

Britský ministr zdravotnictví Hancock dnes v projevu v parlamentu ujistil, že bude-li to potřeba, Spojené království zajistí rychlé dodávky očkovacích preparátů účinných proti nově odhaleným variantám koronaviru. "Stejně jako minule, kdy jsme zareagovali brzy a udělali rizikový nákup, i nyní vedeme ty stejné rozhovory s farmaceutickými společnostmi, abychom zajistili, že budeme mít čelné postavení," citovala ministra agentura Reuters.

Farmaceutická společnost AstraZeneca, která se ocitla pod palbou unijních představitelů kvůli zpožděním v dodávkách vakcín, nakonec v prvním čtvrtletí letošního roku dodá do Evropské unie na 40 milionů dávek. Původně se ale zavázala k poskytnutí 80 milionů dávek. Avizované zpoždění přiživilo dohady o dodávkách tohoto preparátu do Spojeného království na úkor smluvních závazků s Bruselem. "Aby bylo jasno, ty vakcíny chceme. AstraZeneca nás upozornila na zpoždění na poslední chvíli, aniž by uvedla přesvědčivé důvody. Nyní je třeba transparentnost," upozornila von der Leyenová v rozhovoru.

Očkovací látku od AstraZeneky schválila EU v pátek. Státy unie v současnosti používají preparát od firmy Moderna a vakcínu od společností Pfizer a BioNTech. Podle webu, který monitoruje očkování v EU, se zatím v členských zemích nechalo dohromady očkovat jen asi 8,3 milionu lidí. V Británii přitom podle dat k pondělí dostalo první dávku vakcíny již přes 9,2 milionu lidí.