Maďarsko bude dál jednat s Ruskem o dodatečných dodávkách zemního plynu

Szijjártó se minulý měsíc v Moskvě setkal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Usiloval o získání 700 milionů krychlových metrů plynu nad rámec současné dlouhodobé dohody s Ruskem o dodávkách. Podle dohody uzavřené v loňském roce má Maďarsko dostávat 3,5 miliardy krychlových metrů ruského plynu ročně přes Bulharsko a Srbsko a další miliardu přes Rakousko. Dohoda s Gapromem byla sjednána na 15 let, píše Reuters.

Gazprom již tento měsíc začal dodávky plynu do Maďarska zvyšovat. Zvýšení dodávek ruského plynu do Maďarska přichází v době, kdy Rusko výrazně omezuje dodávky do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, což Gazprom zdůvodňuje potížemi s turbínami.

"Ať se nám to líbí, nebo ne, budeme pokračovat v rozhovorech s Ruskem o zvýšení dodávek plynu do Maďarska," uvedl Szijjártó. "Je tu nabídka na zvýšení dodávek plynu. V příštích dnech to s Gazpromem doladíme a podepíšeme dohodu, v rámci které bychom mohli získat vyšší denní dodávky," dodal. Neposkytl však žádné informace ohledně objemu dodatečných dodávek a jejich ceny.

Maďarský premiér Viktor Orbán ruskou invazi na Ukrajinu odsoudil, vůči Rusku ale nezaujal tak vyhraněný postoj jako některé jiné země v Evropě. Hlasoval sice společně se svými partnery v EU pro sankce, ale týdny blokoval plán na zákaz dovozu ruské ropy, než se mu podařilo získat pro Maďarsko výjimku.

Orbán také prohlásil, že strategie Západu na podporu Ukrajiny napadené Ruskem nefunguje, nový přístup by se měl soustředit na vyjednávání o míru, nikoliv na vítězství ve válce. Budapešť podle Orbána nepodpoří evropské sankce, které by se týkaly dovozu ruského plynu, protože nechce poškodit ekonomiku země.