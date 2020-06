Maďarsko otevře hranice pro Čechy, Slováky a Rakušany

Ve videu umístěném ve čtvrtek večer na facebook to oznámil šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó, uvedla to maďarská tisková agentura MTI. Oficiálně by dnes o plném uvolnění cestování do Rakouska, Německa a Maďarska měla rozhodnout česká vláda. Dosud čeští občané mohli bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět. V případě delších pobytů nebo cest do jiných zemí bylo nutné předložit doklad o bezinfekčnosti nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Šéfové diplomacie čtyř zemí se podle Szijjárta na otevření hranic domluvili v sérii několika telefonátů, při kterých dolaďovali technické detaily. Šéf maďarské diplomacie dále uvedl, že občané těchto zemí se nebudou při překročení hranic muset prokazovat negativním testem na koronavirus, ani jim nebude nařízena 14denní karanténa.

Česko původně plánovalo uvolnit cestování od 15. června. Babiš se ale tento týden dohodl se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem na otevření česko-slovenské hranice už od čtvrtka. Rakousko také od čtvrtka zrušilo kontroly na svých hranicích s výjimkou přechodů do Itálie, takže Češi už nemusí při vstupu do alpské republiky předkládat potvrzení o tom, že nejsou koronavirem nakaženi.