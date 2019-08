Malta převzala 356 uprchlíků z Ocean Viking, na ostrově ale nezůstane ani jediný

Informovala o tom agentura AFP, která má na Ocean Viking svého zpravodaje.

Na vojenské plavidlo byli migranti převáženi na člunech po 15členných skupinkách, přičemž operace zabrala přibližně dvě a půl hodiny a skončila okolo 19:30 SELČ. Kolem 23:00 se skupina vylodila na Maltě.

UPDATE: 356 survivors rescued in the #Mediterranean are now being transferred from the #OceanViking to #Malta on board a maltese military vessel.



After nearly 2 weeks stranded at sea, a coalition of #EU countries finally stepped up to grant them a place of #safety pic.twitter.com/xh5Nrf1foX