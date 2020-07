Malta zachránila 95 migrantů z potápějícího se člunu

S odvoláním na pondělní sdělení úřadů o tom informovala agentura Reuters.

Dobrovolnická organizace Alarm Phone v neděli ráno uvedla, že přeplněný člun s migranty začal nabírat vodu. Doplnila, že plavidlo se nachází v oblasti, kde Malta provádí pátrací a záchranné operace.

"The migrants on the overcrowded dinghy contacted Alarm Phone, a watchdog group that often acts as first point of call for migrants adrift in the Mediterranean. The group says it alerted the authorities but hours later, there was still no rescue in sight."https://t.co/KGLksClued