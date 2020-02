Na dodržování brexitové dohody bude dohlížet i Maroš Šefčovič

Společný výbor zástupců Británie i Evropské unie bude podle komise dohlížet na dodržování závazků "rozvodové" dohody, kterou loni v říjnu dojednal britský premiér Boris Johnson v Bruselu. Sejít by se výbor měl poprvé na konci března.

Místopředseda Evropské komise Šefčovič, který bude spolupředsedou výboru, bude muset dohlédnout mimo jiné na to, zda Britové připravují kontroly zboží, které bude po přechodném období proudit přes Severní Irsko do Irské republiky. Společný výbor by měl řešit také případné spory. Kdo bude jeho britským spolupředsedou, zatím není jasné.

Podle brexitové dohody Severní Irsko společně se zbytkem Spojeného království opustí po přechodném období jednotný trh EU, zároveň ale v Severním Irsku budou platit unijní regulace týkající se zboží. Na jejich dodržování budou dohlížet britské úřady, přičemž kontroly by se měly odehrávat v přístavech a letištích. Severní Irsko bude z právního hlediska součástí britského celního území. V praxi ale vznikne v Irském moři celní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

"Těším se na spolupráci s Marošem Šefčovičem, abychom zajistili, že brexitová dohoda dobře funguje a je správně aplikována," uvedl hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier.

V úterý ministři 27 členských zemí EU zodpovědní za evropské záležitosti schválili mandát k vyjednávání o budoucích vztazích s Británií.

