"Náš dům je stále v plamenech." Greta Thunbergová se opět obula do politiků

Greta Thunbergová vyzvala politiky a média, aby věnovali pozornost vědeckým závěrům. Pokud bude lidstvo pokračovat ve vypouštění uhlíkových emisí dosavadním tempem, nebude možné udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně oproti období před průmyslovou revolucí, řekla.

Na konferenci v Paříži v roce 2015 si na 200 států světa určilo za cíl udržet globální oteplování výrazně pod dvěma stupni Celsia oproti předindustriálnímu období, a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně.

"S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda," prohlásila Thunbergová. "Vím, že o tom nechcete psát ani mluvit, ale já ta čísla budu opakovat, dokud nezačnete," dodala.

zdroj: YouTube

"Už po zvýšení průměrné teploty o jeden stupeň Celsia lidé umírají v důsledku klimatických změn. Na každém zlomku stupně záleží," uvedla Thunbergová, která tento měsíc oslavila sedmnácté narozeniny.

Podle Thunbergové je nyní především zapotřebí, aby světové společnosti, banky, instituce a vlády přestaly investovat do fosilních paliv a podporovat jejich těžbu a využívání. "Nechceme, abyste to udělali v roce 2050, 2030 nebo 2021. Chceme, abyste to udělali teď," řekla Thunbergová. "Náš dům je stále v plamenech a vaše nečinnost ty plameny každou hodinou dál rozdmýchává," dodala.

Svůj odpolední projev švédská školačka pronesla krátce poté, co v Davosu domluvil americký prezident Donald Trump, kterého klimatičtí aktivisté odsuzují za rozhodnutí odstoupit od pařížské dohody z roku 2015. Trump dnes kritizoval "proroky zkázy" z řad ekologických aktivistů a uvedl, že cestou vpřed není omezování hospodářského růstu, ale technické inovace. Thunbergová ho s kamennou tváří sledovala z publika.

Šéf Bílého domu pak podle médií poměrně překvapivě oznámil, že se USA připojí k iniciativě na zalesnění planety zvané "tři biliony stromů". Thunbergová to ve svém následném projevu komentovala: "Sázení stromů je samozřejmě dobré, ale nestačí a nemůže nahradit skutečnou ochranu přírody... Nestačí snížit emise, vypouštění emisí musí být zcela zastaveno."