Návštěva papeže na Slovensku omezí dopravu, dotkne se i českých řidičů

V úterý bude pro nákladní dopravu zavřený přechod Břeclav-Brodské ve směru do Slovenské republiky, a to od 5:30 do 7:30. Další omezení bude ve středu od 11:00 do 13:00, kdy bude hraniční přechod ve směru na Slovensko zavřený pro veškerou dopravu.

"Dopravní policisté proto budou v místech, kde je předpoklad dopravních komplikací, usměrňovat dopravu," uvedl mluvčí. Doplnil, že další aktuální informace zveřejňuje Polícia SK na svém facebookovém účtu.

Na Slovensko přijela hlava katolické církve z Maďarska, kde dříve během dne sloužila závěrečnou mši Mezinárodního eucharistického kongresu a také se setkala s tamními politiky. Hlavní část papežovy návštěvy Slovenska začne dnes. V Bratislavě se postupně sejde s politiky, zástupci občanské společnosti či představiteli židovské komunity. Na východě země má pak naplánováno kromě jiného setkání s mládeží i Romy. Program vyvrcholí ve středu mší v Šaštíně nedaleko moravsko-slovenských hranic.

Většina českých věřících, kteří se na Slovensko vydají, si z Františkova programu vybrala právě mši v Šaštíně. Autobusy vypraví i některé farnosti a cestovní kanceláře specializované na církevní turistiku.

Čtyřdenní turné v Maďarsku a na Slovensku je první zahraniční cestou čtyřiaosmdesátiletého papeže poté, co v červenci podstoupil operaci střev.