Němci doufají, že Kongres stažení amerických vojáků zablokuje

Trump v polovině června oznámil, že nechá snížit počet amerických vojáků v Německu z aktuálních 34.500 na 25.000. Zdůraznil přitom, že opatření má platit, dokud Německo nezačne vydávat na obranu víc prostředků. Část vojáků by se podle Trumpa měla z Německa přesunout do Polska. Rozhodnutí podle německých kritiků nejen oslabí obranyschopnost Evropy, bude mít zároveň dopad na místní ekonomiku, která z amerických základen těží.

Ministr vnitra Porýní-Falce Roger Lewentz dnes řekl, že je potěšen a vděčný, že se tolik vlivných republikánů vyslovilo pro zachování silné americké vojenské přítomnosti v Německu. "A tím i v Porýní-Falci," uvedl.

Jeho kolega z Bádenska-Württemberska Thomas Strobl spoléhá na to, že Kongres by mohl stahování zablokovat, nebo alespoň zkomplikovat. "Naši američtí přátelé jsou u nás vždy vítaní a jako naši spojenci zde pro sebe i své rodiny vždy najdou velmi dobré podmínky k plnění vojenských úkolů," řekl Strobl. "Milujeme vás," dodal anglicky.

Trump dlouhodobě kritizuje spojence v NATO včetně Česka, že na obranu neodvání dohodnutá dvě procenta ročního výkonu ekonomiky. Berlín loni přislíbil, že německé výdaje na obranu dosáhnou dvou procent HDP do roku 2031, Trump ale trvá na rychlém navýšení investic. Státy NATO se v roce 2014 zavázaly, že na dvě procenta HDP své obranné výdaje dostanou do roku 2024, USA své evropské spojence v tomto ohledu kritizují dlouhodobě.

Americký prezident kvůli sporům o finance již v minulosti pohrozil, že na nedostatečné investice bude reagovat. Nyní oznámil stažení vojáků a jejich částečný přesun do Polska, které podmínku plní. V Kongresu se ale Trumpův postup nelíbí nejen opozičním demokratům, ale také mnohým republikánům. Ti poukazují na to, že oslabení obranyschopnosti NATO by mohlo zneužít Rusko. V Senátu již vzniká plán, jak s pomocí zákona o vojenském rozpočtu snížení početního stavu amerických vojáků v Německu zablokovat.

Odchod vojáků by mohly znesnadnit i listopadové prezidentské volby, ve kterých se republikán Trump uchází o druhé funkční období. Ve volbách bude čelit někdejšímu demokratickému viceprezidentovi Joeu Bidenovi, který si podle průzkumů vede lépe než současný šéf Bílého domu.