Německo chce podle Merkelové pomoci Afgháncům co nejblíže jejich vlasti

"Německo samozřejmě cítí odpovědnost za Afghánce pracující v německých službách," řekla Merkelová. "Nyní se tedy soustředíme především na naše spolupracovníky a těch není 300," uvedla s tím, že jedná o 10.000 až 40.000 osob. Poznamenala, že v Afghánistánu jsou stále lidé, kteří pracovali pro Německo, případně se obzvláště angažovali v humanitárních a dalších mezinárodních organizacích.

"Naší pozicí je, že běžencům chceme pomoci co nejblíže jejich vlasti," řekla kancléřka. Německo chce také podpořit ty, co v Afghánistánu zůstanou. Proto je podle ní důležité s Tálibánem o dalším působení v zemi jednat, a to ve spolupráci s dalšími evropskými státy. Dodala, že od vyjednávání je k diplomatickému uznání Tálibánu velmi daleko.

O podpoře běženců v zemích sousedících s Afghánistánem hovořil i Kurz. "S afghánskými sousedy jsme navázali intenzivní kontakt," řekl. Těmto zemím a také Afghánistánu chce Kurz poskytnout dostatečnou humanitární pomoc. K přijímání běženců Rakouskem se ale staví odmítavě. "Náš postoj je znám," řekl na dotaz novinářů.