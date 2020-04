Německý prezident vyzval v mimořádném projevu národ k solidaritě a trpělivosti

"Jak to bude dál, kdy a jak budou moci být uvolněna omezení, o tom nerozhodují jen politici a odborníci," řekl Steinmeier. "Je to naopak v rukou nás všech, a to na základě naší trpělivosti a disciplíny," dodal.

Prezident poukázal na to, že solidarita, kterou lidé prokazují již nyní, bude ještě více potřebnější v budoucnu. Po překonání nynější krize se podle Steinmeiera utvoří úplně jiná společnost, než jaká byla před pandemií. "Nechceme žádnou bojácnou a nedůvěřivou společnost. Naopak můžeme být společností s větší důvěrou, s většími ohledy a s větší vírou," uvedl.

Část projevu prezident věnoval německé solidaritě v rámci Evropy. "Německo nemůže z krize vyjít silné a zdravé, když silní a zdraví nebudou naši sousedé," uvedl. "Třicet let po německém znovusjednocení a 75 let po konci (druhé světové) války jsme my Němci k solidaritě s Evropou nejen vyzýváni, ale i povinováni," zdůraznil.

"Ano, jsme zranitelní," řekl Steinmeier o pandemii. Podle něj možná lidé příliš dlouho věřili v nezranitelnost a v to, že míří stále rychleji kupředu a výše, což byla ale chyba. Řekl také, že na něj udělalo hluboký dojem, jakou vůli země v posledních týdnech prokázala. "Tolik z vás překonalo samo sebe. Děkuji vám za to," řekl.

"Prosím všechny o zachování důvěry, neboť spolková vláda i vlády spolkových zemí jsou si vědomy své nesmírné odpovědnosti," prohlásil prezident.

Země nyní podle Steinmeiera stojí na rozcestí a oba směry jsou patrné. "Buď každý sám za sebe, s ostrými lokty, hromadit zásoby a sám být v suchu. Nebo zůstane to nové, probuzené nasazení za ostatní a pro společnost? Zůstane ta doslova explodující tvořivost a připravenost pomoci?" uvedl prezident.

Steinmeier si položil rovněž otázku, zda lidé budou i po krizi chovat pokladní či doručovatele v úctě. "Vzpomeneme si po krizi ještě na to, jak nepostradatelný význam pro nás má práce v pečovatelství, v zásobování, v sociálních službách, ve školkách a školách?" zeptal se prezident.

Soudržnost si Steinmeier přeje i v rámci celého světa, a to nejen v tažení proti koronaviru. Prezident si přeje sdílení vědeckých poznatků, aby co nejdříve mohla být vyvinuta vakcína a také léčebná terapie. Přístup k nim pak musí mít i ty nejzranitelnější a nejchudší země.

Agentura DPA poznamenala, že dnešní Steinmeierův projev byl výjimečný, neboť hlava státu se k národu obrací vždy o Vánocích. V minulosti mimořádně k Němcům promluvili například v srpnu 1961 spolkový prezident Heinrich Lübke kvůli berlínské zdi, kterou komunistický režim ve východním Berlíně začal budovat, či v červenci 2005 tehdejší prezident Horst Köhler poté, co rozpustil Spolkový sněm a vypsal předčasné volby.