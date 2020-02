Noviny v Británii, Německu i Francii se věnují šíření koronaviru

Podle listu The Times se v Británii dokončují krizové plány, které by začaly platit v případě nekontrolovaného šíření koronaviru v zemi. Británie má zatím třináct izolovaných případů nákazy. Londýnská vláda podle The Times v případě potřeby hodlá uzavírat školy, omezovat pohyb obyvatel a nařizovat karanténu.

Podle The Daily Telegraph se chystá i "hromadné testování" Britů. Praktičtí lékaři by jich měli otestovat tisíce, aby se zjistilo, zda se koronavirus v zemí nešíří. Levicový list The Guardian kritizuje údajně protichůdné informace britských úřadů, co se týče cest do Itálie.

Britské bulvární noviny nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, označují jako "zabijácký virus". "Panika kolem viru zasáhla školy," píše Daily Mail. Podle něj téměř dvě desítky britských škol poslaly děti, které byly na výletě v Itálii, domů do karantény.

Bulvární listy Daily Mirror a Daily Express se věnují případu hotelu na Kanárských ostrovech, který je kvůli "zabijáckému" koronaviru v izolaci. Hosté hotelu H10 Costa Adeje Palace jsou podle nich "v pasti v hotelovém pekle". "Kéž bychom tu nebyli," cituje na titulní stránce britské turisty z hotelu bulvár Daily Star.

Téma koronaviru a jeho šíření v Evropě dominuje také titulním stránkám německých novin. List Bild se stejně jako britské bulváry věnuje koronaviru "v ráji důchodců" na Tenerife. List Frankfurter Allgemeine Zeitung v komentáři na titulní stránce varuje, že by se spolu s koronavirem mohl světem začít šířit i protekcionismus. "V době, která se nese ve znamení populistické propagandy a celosvětového napětí, by ale nemohlo být nic škodlivějšího," zdůrazňuje komentátor.

"Koronavirus je všudypřítomný," napsal na titulní stránce německý list Die Welt a připojil fotografie lidí z různých částí světa s rouškami na ústech. O nových potvrzených případech koronaviru v Německu na titulních stránkách informují také Süddeutsche Zeitung či Der Tagesspiegel.

Slovo "koronavirus" se objevuje také na titulních stránkách řady francouzských listů včetně regionálních. Například jihofrancouzský La Dépêche du Midi se ptá, zda je Francie na epidemii připravená. Regionální list DNA píše o "stínu koronaviru", který se vznáší nad alsaským hospodářstvím. Zároveň kritizuje výzvy pravicových politiků, kteří chtějí kvůli viru uzavřít hranice.

Pařížské noviny Le Parisien píší o "nakaženém světovém hospodářství". "Koronavirus: Nakažené hospodářství," zní podobný titulek v Libération. List Le Figaro informuje o skokovém nárůstu počtu nakažených v Itálii, což podle něj zvyšuje riziko přenosu koronaviru na francouzské území. Francie se ale na boj s virem připravuje, doplnil Le Figaro.