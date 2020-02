Nový předseda CDU bude znám až v dubnu či květnu. Koho by Němci vybrali? Průzkum

Mimořádný sjezd křesťanských demokratů by se měl podle německých médií uskutečnit 25. dubna nebo 9. května. O přesném termínu se zatím nerozhodlo. Nový předseda by se mohl stát i kandidátem CDU na kancléře v parlamentních volbách, které by se měly uskutečnit na podzim příštího roku. Merkelová už v nich kandidovat nechce.

Krampová-Karrenbauerová oznámila svůj odchod z čela CDU před dvěma týdny. Hlavním důvodem bylo to, že ve straně neměla potřebnou autoritu. To se projevilo především při nedávné volbě ministerského předsedy v Durynsku, kde křesťanští demokraté proti její vůli hlasovali stejně jako politici pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) pro Thomase Kemmericha (FDP). Bylo to poprvé, kdy AfD někomu pomohla do premiérského křesla.

V klání o křeslo předsedy CDU se počítá s bývalým šéfem frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Friedrichem Merzem, ministerským předsedou Severního Porýní-Vestfálska Arminem Laschetem a ministrem zdravotnictví Jensem Spahnem. Minulý týden se do boje přihlásil také šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen.

Podle průzkumu, o kterém dnes informoval server Deutsche Welle s odvoláním na agenturu DPA, by byl podle Němců nejlepším kandidátem na kancléře Friedrich Merz (18 procent). Na druhém místě se umístil předseda bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder s 12 procenty.

Na kancléře většinou kandidují členové CDU, v minulosti se ale o post ucházeli i dva předsedové její sesterské strany CSU - Franz Josef Strauss v roce 1980 a Edmund Stoiber v roce 2002. Oba byli ale neúspěšní.