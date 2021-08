O Afghánistánu budou v pátek jednat ministři ze zemí NATO

Schůzce bude předsedat generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

"Svolal jsem na pátek 20. srpna mimořádnou virtuální schůzi ministrů zahraničí NATO, abychom pokračovali v úzké součinnosti a probrali náš společný přístup k Afghánistánu," uvedl Stoltenberg na twitteru.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan.