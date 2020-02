Británie o půlnoci z pátku na sobotu po 47 letech opustila evropské společenství a začalo jedenáctiměsíční přechodné období na uspořádání budoucích vztahů. Barnier dnes představil návrh vyjednávacího mandátu, který se má soustředit na tři zásadní pilíře: obchod, bezpečnost a obecné podmínky vztahů a kontrolovatelnost dohod.

"Jsme ochotni nabídnout tuto (ambiciózní) dohodu, ačkoli víme, že bude mezi Británií a EU silná konkurence," řekl Barnier novinářům ke smlouvě o vzájemném obchodu. Brusel podle něho chce, aby zajišťovala rovné podmínky pro obě strany v důležitých oblastech, k nimž patří ochrana klimatu, pracovní podmínky, daně či státní pomoc. Pouze při jejich respektování může mezi oběma stranami v budoucnu probíhat obchod bez cel a dalších bariér, dodal.

Součástí obchodní smlouvy má být podle Barniera i ujednání zajišťující rybářům z EU přístup do britských vod. Dohoda o rybolovu by měla podle představ Bruselu opřených o politickou deklaraci schválenou oběma stranami být hotova do poloviny roku.

K oběma těmto požadavkům, tedy rybolovu a rovným podmínkám, se Londýn dlouhodobě staví odmítavě. Podle britské vlády je jedním z výdobytků brexitu možnost, aby britští rybáři získali kontrolu nad vodami kolem ostrovů na úkor konkurence z EU. Britský premiér Boris Johnson také v dnešním projevu zopakoval, že se jeho země nehodlá držet unijních pravidel.

WATCH LIVE: PM @BorisJohnson sets out his vision for unleashing Britain's potential https://t.co/Qip1y4mUbC — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 3, 2020

Podle některých diplomatů by však pro Británii mohlo být motivací k ústupkům směrem k evropským rybářům ujednání o finančních službách. Na těch velmi vydělávají bankovní domy v londýnské City, které chtějí zachovat přístup na unijní trh. Šéf unijního vyjednávacího týmu dnes uvedl, že pravidla pro finanční služby budou rovněž součástí obchodní dohody.

Barnier připustil, že pokud by se obě strany nedokázaly do konce roku domluvit, hrozilo by zvláště ve vzájemném obchodu výrazné zhoršení podmínek pro firmy i spotřebitele. Britská vláda hovoří o tom, že by chtěla uzavřít obchodní dohodu podobnou té, již má EU s Kanadou. Podle Barniera půjde v principu o stejnou dohodu, její konkrétní podmínky se však budou lišit.

"Budeme vyjednávat se zemí, která je s námi úzce svázána, a byla součástí našeho jednotného trhu," zdůraznil Barnier. Zatímco podstatou dosavadních dohod s Kanadou či Japonskem bylo sbližování vzájemných obchodních vztahů, s Británií bude EU poprvé vyjednávat dohodu založenou na uvolnění dosavadních vazeb, dodal Barnier.

Vyjednávacím mandátem EK se budou v průběhu února zabývat velvyslanci členských zemí. Unijní ministři by jej měli schválit na konci měsíce, aby se mohly rozhovory s Británií naplno rozjet. Aby ponechali dostatek času na schválení dohody členskými zeměmi a Evropským parlamentem, měli by vyjednávači podle komise být s prací hotovi do října.