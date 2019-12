Oslavuj, Borisi! Trump gratuluje Johnsonovi k volebnímu triumfu, Skotsko naopak pohrozilo

Gratulace Borisu Johnsonovi ke skvělému VÍTĚZSTVÍ!" napsal Trump. "Británie a Spojené státy nyní po BREXITU budou moci uzavřít obrovskou novou obchodní dohodu. Ta dohoda má potenciál stát se vůbec tou největší a nejlukrativnější než jakákoli dohoda, která by mohla být s EU. Oslavuj Borisi!" dodal americký prezident.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!