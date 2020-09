Osud migrantů z tábora Moria nejistý. Musí nocovat na silnici, žádné jídlo ani voda

Vláda začala s distribucí stanů, což ale odmítají obyvatelé ostrova, podle nichž se z dočasného tábořiště časem stane trvalé a problém s přetlakem migrantů se bude opakovat. Napsaly o tom dnes agentury AP a Reuters.

"Je to tragická příležitost, aby migranti odjeli... Moria je nestvůrnost," řekl Reuters zástupce místní správy Dimitris Kursubas. O definitivní uzavření tábora Moria usiluje podle serveru The Greek Reporter i Stratis Kytelis, starosta správního střediska ostrova, města Mytilene. Podle něj by na ostrově už nemělo dál fungovat žádné přijímací středisko pro migranty.

Podmínky v táboře Moria dlouhodobě kritizovaly humanitární organizace, které na místě působí. V zařízení původně určeném pro nanejvýš 2750 osob totiž pobývalo téměř 13.000 migrantů, v přeplněném areálu se lidé tísnili v nevyhovujících příbytcích a problém byl i se základní hygienou. Protesty obyvatel se tu konaly i v minulosti, tentokrát ale po sporech ohledně izolace lidí nakažených koronavirem vypukly úmyslně založené požáry, které tábor zdevastovaly.

Lidé od té doby přespávají volně venku, na silnicích nebo dokonce na hřbitově a střeží je policie, protože migranti z tábora jsou kvůli výskytu nákazy v povinné karanténě.

"Máme za sebou tři dny bez jídla a pití. Ty podmínky vážně nejsou dobré," řekl agentuře AP migrant z Gambie Freddy Musamba, podle kterého by měla zakročit Evropská unie. "Jsme tu jako opuštěné děti. Zažili jsme věci, o nichž jsme ani nevěděli, že se můžou stát," dodal.

"Jsme dva dny na silnici, žádná voda, žádné jídlo, v noci velká zima," řekla agentuře Reuters 25letá Afghánka Zohra. "Tři dny tady trpíme, máme žízeň, hlad, nemůžeme si dojít na záchod ani se umýt," řekla reportérovi agentury AFP mladá Konžanka Patricia Bobová, která přespává na kusu kartonu i se dvěma dětmi. "Nechceme zůstat v Řecku, chceme se dostat do jiných zemí v severní Evropě. Ani Řekové nás tady nechtějí, tak proč nás drží v nehumánních podmínkách na Lesbu?", řekla AFP 25letá Afghánka Monira.

Na mnoha místech podle AP migranti zatím poklidně demonstrují a žádají, aby je řecké bezpečnostní složky nechaly projít alespoň směrem k přístavu Mitilini a posléze opustit ostrov.

Řecká vláda ohlásila, že pro migranty zajistila tisíce stanů, aby měli alespoň dočasně kam složit hlavu, a pomoc má poskytnout i trajekt, který kotví v přístavu Mytilene. Snaha vládních úředníků ale naráží na odpor místních, kteří vidí v požáru příležitost, jak tábor Moria nadobro uzavřít.

Agentura DPA uvedla, že řecká vláda chce zřídit dočasný tábor v prostoru cvičné střelnice armády nedaleko Mytilini. Kvůli možné nepřátelské reakci obyvatel a samotných migrantů prý z Atén na Lesbos zamířily policejní posily, k dispozici je i vodní dělo.

Mluvčí vlády ve středu zdůraznil, že žádný z migrantů zatím nesmí ostrov opustit. Výjimku dostaly jen čtyři stovky dětí a mladistvých bez doprovodu, kteří byli letecky evakuováni do severního Řecka. Německý ministr vnitra Horst Seehofer dnes oznámil, že si je mezi sebe rozdělí deset zemí EU.

Germany, France and the Netherlands will take in unaccompanied minors from Greece's Moria refugee camp, after a fire there left thousands homeless.



Poland, Hungary and the Czech Republic, among others, have refused.



Has the EU migration policy failed? pic.twitter.com/Q1FaojTN8H