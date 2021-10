Pfizer a BioNTech podaly u EMA žádost o schválení vakcíny pro děti od pěti let

Firmy unijní lékové agentuře doručily veškeré podklady a na základě studie uvádějí, že jejich očkovací látka je pro děti bezpečná a vyvolává silnou imunitní reakci.

Obě firmy požádaly minulý týden o schválení vakcíny pro děti od pěti let také americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Doporučují, aby se dětem do 11 let aplikovala třetina obvyklé dávky.

Výsledky klinických studií, které zkoumaly účinnost a bezpečnost vakcíny u dětí, zveřejnily farmaceutické firmy v září. V dané věkové skupině vycházejí z dat od 2268 dobrovolníků v USA, Finsku, Polsku a Španělsku. Kromě toho testují očkovací látku i u mladších dětí od šesti měsíců věku.