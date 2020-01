Polsko zbrojí. Koupí desítky stíhaček F-35, tento týden podepíše kontrakt

Prodej těchto stíhaček Polsku za cenu maximálně 6,5 miliardy dolarů už loni v září schválil Kongres Spojených států. Blaszczak tehdy uvedl, že Varšavu ještě čeká tvrdé vyjednávání o konečné ceně, a nákup označil za největší armádní kontrakt v polských dějinách.

Polsko by podle dřívějších informací koncernu Lockheed Martin mohlo dostat první čtyři stíhačky určené k výcviku polských pilotů v USA v roce 2024. O dva roky později by pro první letku mohlo být předáno 12 až 16 těchto bojových letounů. Zbylá část má být dodána do roku 2030.

zdroj: YouTube

Varšavu k jednáním o nákupu F-35 přinutila mimo jiné i série havárií dosluhujících stíhaček sovětské výroby, kterých v polském letectvu stále slouží desítky kusů, včetně stíhaček MiG-29 pořízených také z Česka. Páteř polského letectva už ale představují americké stíhačky F-16.