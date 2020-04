Pomoc migrantům či seniorům. Lékaři bez hranic kvůli COVID-19 rozšiřují své aktivity

„V Evropě se dnes některé z nejvyspělejších zdravotnických systémů světa bortí pod tíhou pandemie onemocnění COVID-19. V jádru toho, co děláme, jsou reakce na epidemie. Zasahujeme ve chvíli, kdy je systém přetížen a kde můžeme nabídnout k dobru naši expertízu pro zvládání krizových situací,” uvedl mezinárodní prezident Lékařů bez hranic Christos Christou.

Před vypuknutím pandemie COVID-19 se zdravotnické systémy ve většině evropských států zaměřovaly na individuální péči. Nyní jsou nuceny fungovat v jiném režimu – v kontextu šířící se nákazy. Lékaři bez hranic působí převážně v krizových oblastech a při epidemiích, mají tudíž zkušenosti s prací v podobných podmínkách. V rámci svých možností proto poskytují v různých formách pomoc evropským zemím těžce zasaženým pandemií onemocnění.

Podpora nemocnic a zdravotníků

Ve Španělsku organizace například vybudovala dvě provizorní zdravotnická zařízení s kapacitou přes 200 lůžek, aby ulehčila přetíženým nemocnicím v Madridu. Obě jsou zaměřená na pacienty v méně vážném stavu a cílem je odlehčit pohotovostem a JIP, aby se mohly soustředit na nejkritičtější pacienty. Obě zařízení nyní spravují nemocnice a Lékaři bez hranic jim mimo jiné poskytují logistickou podporu.

V Itálii organizace podporuje tři nemocnice v epicentru nákazy. Kromě toho, že spolu s místními zdravotníky poskytuje zdravotní péči pacientům, zapojila se i do prevence a kontroly šíření infekce. Organizace rovněž podporuje praktické lékaře a zdravotníky, kteří se starají o pacienty v izolaci.

V Belgii Lékaři bez hranic podporují pět nemocnic, jimž poskytují technickou expertízu a školení. Ve Švýcarsku mimo jiné poskytují odborné znalosti z krizových situací Univerzitní nemocnici v Ženevě a v Norsku pomáhají s prevencí a kontrolou šíření infekce jedné z nemocnic u Osla, kde je vysoký počet pacientů s COVID-19.

Pomoc seniorům

Starší lidé patří u onemocnění COVID-19 mezi nejohroženější skupiny. Lékaři bez hranic proto v Itálii, Španělsku a Belgii podporují v některých oblastech pečovatelské domovy pro seniory. Kupříkladu v italském regionu Marche pomáhají místním zdravotníkům a úřadům s nastavením opatření pro prevenci a kontrolu šíření infekce.

„V boji s epidemií mohou hrát preventivní opatření zásadní roli. Starší lidé patří u tohoto onemocnění mezi ty nejzranitelnější a my uděláme vše, co můžeme, abychom je ochránili. Pracujeme po boku pracovníků jednotlivých zařízení a úzce spolupracujeme s regionálními zdravotnickými úřady,” přiblížil Tommaso Fabbri, projektový koordinátor Lékařů bez hranic v Marche.

Lidé na útěku a lidé bez domova

V Belgii, Francii a Švýcarsku Lékaři bez hranic pomáhají zranitelným skupinám lidí, kteří přežívají ve špatných životních podmínkách, jako jsou lidé bez domova nebo uprchlíci a migranti. V ohrožení jsou zejména lidé žijící v přeplněných místech, na ulici nebo v prozatímních táborech. Mnoho z nich je už teď ve špatném zdravotním stavu. Přičemž virovým onemocněním se daří zejména v místech, kde chybí voda a sanitace. Řada těchto lidí navíc nemá přístup ke zdravotní péči.

V Bruselu organizace vybudovala centrum s padesáti lůžky, kde se mohou lidé bez domova a lidé na útěku izolovat a dostane se jim lékařské péče. V Paříži a okolí pomáhá dohledávat v provizorních obydlích lidi potenciálně nemocné s COVID-19. V Ženevě poskytuje podporu lidem žijícím v provizorních podmínkách a školí dobrovolníky, kteří se o ně starají. V Řecku, kde pomáhá uprchlíkům a migrantům dlouhodobě, organizace připravila mimo jiné krizový plan pro případ, že by se nákaza rozšířila v uprchlickém táboře Moria.

Pomoc mimo Evropu

Lékaři bez hranic se zapojili do boje s nemocí COVID-19 také v mnoha dalších zemích mimo Evropu - od Afghánistánu, přes Hong Kong, Sýrii, Libyi po kupříkladu Nigérii.

Onemocnění COVID-19 ochromilo některé z nejvyspělejších zdravotnických systémů zemí, kde funguje ochranný sociální systém a většina lidí má přístup k čisté vodě a místo, kde se může izolovat. Ve většině států, kde Lékaři bez hranic obvykle působí, mnoho lidí tuto možnost nemá. Organizace se tudíž obává šíření nemoci v místech, kde zdravotnické systémy už teď jen stěží zvládají běžné množství pacientů a kde se lidé nemohou před novým typem koronaviru chránit.

Zároveň je nutné nadále ošetřovat pacienty s dalšími nemocemi či zraněními, tedy udržet v chodu existující mise Lékařů bez hranic, kteří už před pandemií působili ve vice než 70 zemích světa.

„Na Lékaře bez hranic to má dopad na všech úrovních, přináší to nové výzvy a vyžaduje ještě užší spolupráci a kreativitu v hledání řešení. Adaptujeme se tak rychle, jak umíme, abychom se připravili na COVID-19 v našich projektech po celém světě, a to navzdory cestovním omezením a váznoucímu zásobování,” dodal Christos Christou.

Více aktuálních informací o zásahu Lékařů bez hranic v případě pandemie COVID-19 naleznete zde.